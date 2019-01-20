Конкурс открыток-поздравлений Пушкину объявил музей-заповедник «Михайловское»

09:18, 20 января 2019, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» объявил конкурс открыток-поздравлений поэту к его 220-летию, сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

К участию в творческом соревновании приглашаются все желающие, вне зависимости от возраста, страны проживания и уровня художественного образования. "Никакими ограничениями потенциальных конкурсантов не связывают, в том числе в вопросе выбора художественной техники для поздравления поэту", - отметила Лидия Токарева.

Работы на конкурс можно присылать до 7 апреля включительно. По мере поступления их будут размещать на сайте музея. Победители конкурса будут определены интернет-голосованием, которое откроется 10 апреля и продлится до 24 мая. Победителей объявят в день рождения Пушкина по старому стилю, то есть 26 мая.

Подробнее об условиях конкурса «С днём рождения, Александр Сергеевич!» и о награждении победителей здесь.