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Общество

Митрополит Тихон освятил воду в Троицком соборе Пскова

19 января, в праздник Крещения Господня, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил божественную литургию и чин великого освящения воды Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в в пресс-службе Псковской митрополии.

Митрополиту сослужили иеромонах Алексий (Годлевский), ключарь кафедрального собора, местное духовенство.

За богослужением пел хор под управлением Л. Быковой.

По окончании литургии митрополит Тихон совершил чин великого освящения воды.

Обращаясь к собравшимся, митрополит сказал: «С праздником вас, дорогие братья и сестры! Желаю, всем вам, чтобы божественное освящение свершилось в наших душах! Храни всех Господь!».

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