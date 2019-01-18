«Форд» столкнулся с рейсовым автобусом на трассе Р-23 в Пустошкинском районе

10:20, 20 января 2019, ПАИ

19 января в 23:10 на трассе Р-23 в Пушкиногорском районе вблизи в деревни Новгородка, следовавшим по маршруту Пустошка - Санкт-Петербург. Как стало известно Псковскому агентству информации, в автобусе находились 9 человек, в том числе ребенок 2017 года рождения.

В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. От госпитализации он отказался. Пассажиры автобуса не пострадали и продолжили следование на следующем рейсовом автобусе Бежаницы - Санкт-Петербург.