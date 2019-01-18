Более тысячи рейсов отменены в США из-за ливней и снегопадов

10:35, 20 января 2019, ПАИ

Из-за непогоды в США в аэропортах Нью-Йорка, Чикаго и Бостона отменены более одной тысячи рейсов. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на Посольство России в США.

«Из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях страны в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше 1 тыс. авиарейсов. В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения», - говорится на странице ведомства в «Фейсбуке» в воскресенье.