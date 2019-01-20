До -17 похолодает в Псковской области 21 января

14:22, 20 января 2019, ПАИ

21 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -8 до -13 градусов, местами от -15 до -17, днем от -5 до -10.

Будет дуть ветер западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.