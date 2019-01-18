Два дома, хозпостройка и мусор горели в Псковской области 19 января

12:36, 20 января 2019, ПАИ

19 января в Псковской области произошли 5 возгораний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В 10:22 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Зайцы Островского района, а в 7:18 горела хозяйственная постройка в Псковском районе в СНТ «Кебь».

В 16:00 загорелся мусорный контейнер в Порхове на проспекте Ленина, в 22:55 - мусор на открытой территории в деревне Сысоево Палкинского района.

В 19:46 горел жилой дом в деревне Большая Рудница Бежаницкого района.