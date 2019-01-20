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Общество

Принимать активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков призывает псковичей полиция

Полиция призывает жителей Псковской области, осознающих опасность наркомании, проявлять бдительность и принимать активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. 

«Если вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ, обращайтесь в УМВД России по Псковской области и территориальные органы МВД России на районном уровне», - отметили в управлении.

УМВД России по Псковской области обращает внимание жителей региона на круглосуточное функционирование «телефона доверия»  - (8112) 59-22-33. Он входит в систему «горячей линии МВД России».

Телефон дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49.

«Круглосуточный телефон ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» – (8112) 56-60-16

Сообщение можно также отправить на сайт УМВД России по Псковской области, электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД: ukonpskov@mvd.ru.

«Ваша информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей, а, возможно, и ваших близких. Ни одно обращение не останется без внимания. Конфиденциальность гарантируется», - добавили в полиции.

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