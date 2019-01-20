Стартовал прием документов на присвоение звания «Почетный гражданин Порховского района»

11:54, 20 января 2019, ПАИ

Стартовал прием документов на присвоение звания «Почетный гражданин Порховского района». Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, выдвигать кандидатов могут трудовые коллективы, общественные организации или группы неравнодушных людей.

Инициаторы присвоения должны представить в общественную комиссию следующий пакет документов: заявление; ходатайство, содержащее описание заслуг кандидата перед районным сообществом и развернутую мотивировку выдвижения на звание; подробную биографию кандидата с приложением копий документов, подтверждающих биографические факты, имеющие значение для присвоения звания «Почетный гражданин Порховского района»; копии документов, подтверждающих особые заслуги гражданина; выписку из протокола общего собрания коллектива органа местного самоуправления муниципального района, организации либо собрания (конференции) граждан о решении выступить с ходатайством; фотографии гражданина, представляемого к присвоению звания (9х12 – 2 шт; 3х4-1 шт.); любую дополнительную информацию.

Документы подаются в управление делами администрации района (телефон: 2-14-39). Туда же можно обращаться вопросов к списку и способу оформления требуемых документов. Также есть возможность обратиться в редакцию газеты «Порховский вестник» по телефону: 2-15-60. Документы необходимо подать до 29 апреля.

Все документы рассмотрит общественная комиссия, проведет опрос общественного мнения, изберет достойного кандидата и представит его на утверждение депутатам районного Собрания.