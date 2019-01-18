Пассажир «Ауди» пострадал в ДТП на выезде из Пскова

12:43, 20 января 2019, ПАИ

47-летний пассажир «Ауди» пострадал в результате столкновения с «Фольксвагеном» на Рижском проспекте в Пскове. Как стало известно Псковскому агентству информации, мужчина доставлен в Псковскую областную клиническую больницу для осмотра.

Напомним, лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на повороте на деревню Родина сегодня, 20 января. В «Ауди» находились два человека, в «Фольксвагене» - гражданин Эстонии, он не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД для установления причины и обстоятельств ДТП, движение не затруднено.