Выставку с тактильными макетами памятников готовит псковский музей

15:25, 20 января 2019, ПАИ

В Псковском музее-заповеднике ведется работа по созданию новой выставки с рабочим названием «Культура и искусство древнего Пскова», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Научные сотрудники музея в новом выставочном пространстве объединят подлинные предметы музейного показа с эффектными дизайнерскими решениями.

«Музей представит свои коллекции в новом свете: это будут экспонаты, которые редко покидают свое постоянное место хранения. По-новому заиграют предметы, которые уже полюбились псковичам и гостям города», - рассказали организаторы выставки.

По их словам, изюминкой нового выставочного проекта станут уникальные тактильные архитектурные макеты, «которые не просто можно, но и нужно трогать руками». Макеты позволят людям с ограниченными возможностями по зрению прикоснуться к памятникам архитектуры древнего Пскова и познакомиться с особенностями церковного и гражданского зодчества.

Приобретение макетов и другого специального оборудования стало возможным благодаря федеральной программе «Доступная среда» общей стоимостью 2,7 млн рублей. Перечень согласован с Комитетом Псковской области по социальной защите и Всероссийским обществом инвалидов.

​

Напомним, что с середины ноября Поганкины палаты и Картинная галерея закрыты для посещения. В зданиях начались ремонтно-реставрационные работы.

Добавим, что вопрос развития доступной среды в Псковской области является одним из приоритетов работы администрации и лично губернатора региона Михаила Ведерникова. В бюджете региона на 2019 год и плановый двухлетний период на реализацию этой программы заложено в общей сложности 20 млн рублей.