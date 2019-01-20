Вера Емельянова поздравила новгородцев с 75-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

13:46, 20 января 2019, ПАИ

Сегодня, 20 января, Великий Новгород празднует 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В торжественных мероприятиях по случаю юбилейной даты принимает участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

От имени главы региона Михаила Ведерникова Вера Емельянова поздравила новгородцев с памятным днем. «Великий Новгород пережил за свою многовековую историю множество осад. Один из важнейших и наиболее известных городов нашей культуры десятки раз спасала храбрость и вера его защитников со всей территории страны. В Великую Отечественную войну он встретил, пожалуй, самый страшный вызов в своей истории. 75 лет назад после освобождения древний Новгород пришлось буквально заново поднимать из пепла, и лишь беспрецедентное мужество советских солдат спасло оставшихся в живых людей и жемчужину древнерусской архитектуры — Новгородский кремль. Сегодня Великий Новгород гордо носит почетное звание Города воинской славы. Его жители любят и умеют трудиться, свято чтут традиции многих поколений своих земляков, бережно хранят память о ратном подвиге героев-освободителей. В годовщину освобождения мои самые искренние поздравления — ветеранам, труженикам тыла и детям войны. Мы с благодарностью и почтением помним принесенные вами жертвы, которые позволяют сегодня жить и развиваться в мире. От души желаю здоровья, счастья, семейного тепла! Всем, кто трудится на предприятиях и в организациях города, молодому поколению новгородцев — прекрасного будущего и мирного неба над головой!» — зачитала Вера Емельянова поздравительный адрес губернатора.

Добавим, что празднование началось с божественной литургии в Софийском соборе Новгородского кремля. На площади Победы прошел парад военнослужащих, современной и исторической военной техники, а к мемориалу «Вечный Огонь Славы» в память о павших жители и гости города возложили цветы и венки. После торжественного митинга у монумента Победы над акваторией реки Волхов пройдут демонстрационные полеты авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России», в учреждениях культуры состоятся различные концертные программы. Зрителей также ждет историческая реконструкция-показ «Освобождение Новгорода: фрагменты боев 1942—1944 годах» и театрализованная реконструкция, посвященная 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Завершится торжество праздничным фейерверком.

Великий Новгород был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками с 19 августа 1941 по 20 января 1944 года. С его освобождения в результате Новгородско-Лужской операции началось снятие блокады Ленинграда, мощное контрнаступление по всему Северо-Западному направлению. Потери Волховского и Северо-Западного фронтов в результате обороны и освобождения Новгорода составили более 750 тыс. бойцов. В период Великой Отечественной войны город был почти полностью разрушен, некоторые уникальные достопримечательности города безвозвратно утрачены. В 2008 году Указом президента России Великому Новгороду присвоено почетное звание «Город воинской славы».