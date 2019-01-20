0
14:22
До -17 похолодает в Псковской области 21 января
13:46
Вера Емельянова поздравила новгородцев с 75-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
11:21
«Хвостатый фест» пройдёт в Пскове 16 февраля
09:35
День Республики Крым отмечается 20 января
17:32
Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях
16:29
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с праздником Крещения
14:17
До -6 градусов и снег обещают псковичам 20 января
Еще новости
Общество

Выставка «Действительно великий человек» открылась в музее-квартире Ленина в Пскове

18 января в Пскове в Мемориальном музее-квартире В. И. Ленина открылась выставка «Действительно великий человек», посвященная 95-летию со дня смерти Владимира Ульянова (Ленина). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Автором выставки выступил младший научный сотрудник исторического отдела музея Михаил Кузьмин.

Копии документов и фотографий рассказывают о тяжелом моральном состоянии советских людей, скорбящих о смерти вождя мирового пролетариата. Экспонаты отражают события, происходящие в Пскове – демонстрации в день похорон В. Ленина. Здесь же можно увидеть уникальный экспонат – удостоверение делегата на похороны В. Ленина.

Часть выставки посвящена трудам Владимира Ленина и памятным подаркам, сделанным музею в разное время.

Отметим, именно в этой квартире в начале XX века проживал со своей семьей провизор Лурьи, у которого Ленин снимал комнату 81 день в 1901 году.

В Пскове Владимир Ленин прожил 83 дня. Под его руководством в доме Бочкарева (ныне дом-музей В. И. Ленина в Пскове) проходило собрание социал-демократов, вошедшее в историю как Псковское совещание, на котором был принят проект газеты «Искра» и журнала «Заря». В 1925 году на доме, где жил Владимир Ленин, была установлена мемориальная доска. 22 января 1930 года была открыта комната В. И. Ленина, а в 1938 году - Дом-музей В.И. Ленина. Эти музеи открыты для посещений.

Напомним, что 21 января 1924 года в 18:50 в усадьбе Горки Подольского уезда умер Владимир Ленин. Это трагическое для всего советского народа событие послужило отправной точкой для увековечивания его памяти.

Выставку можно посетить с 11:00 до 18:00 с вторника по субботу по адресу: улица Ленина, дом 3.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До -17 похолодает в Псковской области 21 января
20 января 2019
До -17 похолодает в Псковской области 21 января
Вера Емельянова поздравила новгородцев с 75-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
20 января 2019
Вера Емельянова поздравила новгородцев с 75-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
«Хвостатый фест» пройдёт в Пскове 16 февраля
20 января 2019
«Хвостатый фест» пройдёт в Пскове 16 февраля
День Республики Крым отмечается 20 января
20 января 2019
День Республики Крым отмечается 20 января
Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях
19 января 2019
Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с праздником Крещения
19 января 2019
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с праздником Крещения 2
До -6 градусов и снег обещают псковичам 20 января
19 января 2019
До -6 градусов и снег обещают псковичам 20 января
Всенощное бдение совершил митрополит Тихон в Пскове накануне празднования Крещения
19 января 2019
Всенощное бдение совершил митрополит Тихон в Пскове накануне празднования Крещения

Идет загрузка...