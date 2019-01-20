Живущих отдельно от ребенка псковичей суд ограничил в родительских правах
Псковский районный суд вынес решение об ограничении родительских прав отца и матери, которые уклонились от воспитания своей несовершеннолетней дочери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.
В ходе судебных заседаний установлено, что мать и отец не интересовались жизнью, развитием и здоровьем своей дочери. Из материалов дела следует, что ответчики устранились от воспитания и материального содержания ребенка, попытки поддерживать связь, даже в телефонном режиме, не предпринимали. Более того, они не создали условия для совместного проживания с дочерью и проживают отдельно.
В прокуратуре отметили, что ограничение в родительских правах является промежуточной мерой воздействия, предоставляющей возможность родителю для изменения своего поведения.
В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.