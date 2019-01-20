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Общество

Многодетные семьи Великих Лук предупредили о необходимости соблюдения правил безопасности сотрудники МЧС

20 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки совместно с сотрудниками территориального управления социальной защиты провели профилактический рейд в жилом секторе. Особое внимание было уделено многодетным семьям, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда было распространены памятки о действиях при возникновении пожара, листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах, граждане проинструктированы под роспись, проведены беседы с многодетными семьями. Гражданам были разъяснены требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке, меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе бесед отмечалась необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей. Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.

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