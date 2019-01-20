Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове
Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга - актриса театра и кино, телеведущая - Юлия Высоцкая венчались в Пскове сегодня, 20 января. Как сообщает «Интерфакс», церемония прошла в Троицком соборе. Обряд венчания совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
На венчании присутствовал узкий круг близких и друзей Кончаловского и Высоцкой, в частности, брат Кончаловского - режиссер Никита Михалков.
81-летний Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (1973) женаты с 1998 года по настоящее время. У них двое детей.