Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове

16:45, 20 января 2019, ПАИ

Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга - актриса театра и кино, телеведущая - Юлия Высоцкая венчались в Пскове сегодня, 20 января. Как сообщает «Интерфакс», церемония прошла в Троицком соборе. Обряд венчания совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

На венчании присутствовал узкий круг близких и друзей Кончаловского и Высоцкой, в частности, брат Кончаловского - режиссер Никита Михалков.

81-летний Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (1973) женаты с 1998 года по настоящее время. У них двое детей.