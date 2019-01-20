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Общество

Клад на миллион долларов найден в подвале дома в Ташкенте

Клад предметов старины стоимостью 1 млн долларов найден в подвале старинного здания в центре Ташкента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное интернет-издание кun.uz.

Ценности обнаружили ученые Национального университета Узбекистана при проведении раскопок в подвале одного из зданий в центре города. Среди находок - произведения искусства, драгоценные слитки, золотые и серебряные монеты, иконы и редкие старинные книги.

На портале отмечается, что клад связан с представителями российского дворянства и учеными, приехавшими в Туркестанский край в 20-х годах прошлого века.

Некоторые старожилы Ташкента предположили, что клад найден в подвальных помещениях дворца великого князя Николая Романова (1850-1918), построенном в 1891 году, где сразу после революции размещался местный дворец искусств, в советское время - республиканский Дворец пионеров, а после распада Советского Союза - дом приемов министерства иностранных дел. В настоящее время здание передано в ведение хокимията (администрации) столицы, в нем проводится ремонт.

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