Два юношеских футбольных турнира пройдут в Пскове в сентябре

17:28, 20 января 2019, ПАИ

Первенство МРО «Северо-Запад» среди команд 2007 года и предварительный этап Кубка Российского футбольного союза среди юношеских команд ПФК ФНЛ и ПФЛ 2005 года рожения пройдут в Пскове в сентябре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в футбольном клубе "Псков-747".

Согласно Календарному плану соревнований МРО «Северо-Запад» на 2019 год Первенство МРО «Северо-Запад» среди команд 2009 года рождения запланировано 14-15 сентября в Сестрорецке, Первенство МРО «Северо-Запад» среди команд 2008 год рождения - 7-8 сентября в Пушкине,

предварительные этапы Первенства России по футболу среди команд спортивных школ 2003-2006 годов рождения - в августе в Калининграде и Санкт-Петербурге.