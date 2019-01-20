Полное затмение Луны смогут увидеть жители Северо-Запада 21 января

18:04, 20 января 2019, ПАИ

21 января состоится полное затмение Луны. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Московский планетарий, лучше всего лунное затмение будет видно в Северо-Западной части России.

Полную фазу астрономического явления смогут наблюдать жители практически всей страны с 6:34 по 9:51 по московскому времени. В это время Луна пройдет по орбите довольно близко к Земле, и ее видимый диаметр увеличится примерно на восемь процентов. Спутник погрузится в северную часть тени Земли на 1 час 3 минуты. Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав ей красновато-бурый оттенок.

Во время затмения Луна окажется в созвездии Рак. Справа от нее будут располагаться яркие звезды Кастор и Поллукс созвездия Близнецы, еще севернее - Капелла (Возничий), а на западе - яркий Регул (Лев).

Для удобства наблюдателей составлена интерактивная карта, с помощью которой жители регионов смогут узнать начало лунного затмения. По информации астрономов, теневое затмение с начала до конца смогут наблюдать жители Калининградской области, вблизи Санкт-Петербурга, в Карелии и Мурманской области. Полное затмение будет также видно в центральных и северных районах Европейской части России.