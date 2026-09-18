Олег Савельев проголосовал на участке в деревне Жижицы

13:53, 18 сентября 2026, ПАИ

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Олег Савельев принял участие в голосовании. На избирательный участок в деревне Жижицы парламентарий пришел вместе с супругой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Заксобрания.

«Для нашей семьи участие в выборах - привычная и важная вещь. Мы свой выбор сделали. Жителям, которые ещё только собираются на участки, желаю хорошего дня! Не пренебрегайте возможностью выразить свою позицию и повлиять на будущее своей страны и региона», - сказал депутат.

На избирательном участке Олег Савельев пообщался с членами комиссии и земляками. Он отметил, что голосование организовано спокойно и четко.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.