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Общество

До +20 градусов ожидается в Псковской области 19 сентября

19 сентября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем осадки лишь местами, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Ветер южных направлений умеренный, 8–13 м/с. Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, днем — +15…+20 градусов.

В Пскове ночью возможен кратковременный дождь, днем существенных осадков не ожидается. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +18…+20 градусов.

Атмосферное давление низкое.

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