До +20 градусов ожидается в Псковской области 19 сентября

13:49, 18 сентября 2026, ПАИ

19 сентября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем осадки лишь местами, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ветер южных направлений умеренный, 8–13 м/с. Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, днем — +15…+20 градусов.

В Пскове ночью возможен кратковременный дождь, днем существенных осадков не ожидается. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +18…+20 градусов.

Атмосферное давление низкое.