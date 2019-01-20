Псковичка в составе сборной России вышла в финал хоккейного турнира «Mrs. HOCKEY INVITE»

21:12, 20 января 2019, ПАИ

Сборная России с участием псковички Анастасии Тельновой вышла в финал хоккейного турнира «Mrs. HOCKEY INVITE» среди лучших команд девочек возрастной категории до тринадцати лет. Напомним, турнир проходит с 18 по 21 января во Флориде, США.

В команде России играют спортсменки из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Псковской, Калужской, Челябинской областей, Нижнего Новгорода, Череповца, Твери, Красноярска, Пермского края и Республики Крым.

На турнир во Флориду псковичка поехала благодаря помощи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Мама девочки пришла на приём к главе региона и попросила оказать финансовую помощь для организации поездки её дочери на соревнования. Михаил Ведерников поддержал обращение и пригласил Анастасию Тельнову в его проект #команда2018.