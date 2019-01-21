0
12:05
«Ростелеком» предлагает жителям Псковской области смотреть ТВ через Wink бесплатно
12:01
Пенсионер из Куньинского района подарил пермскому музею ретро-автомобилей свой «Москвич»
10:15
Псков впервые вошёл в рейтинг событийного потенциала российских городов
21:12
Псковичка в составе сборной России вышла в финал хоккейного турнира «Mrs. HOCKEY INVITE»
16:45
Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове
14:22
До -17 похолодает в Псковской области 21 января
13:46
Вера Емельянова поздравила новгородцев с 75-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Еще новости
Общество

Рассказывать всей семье сказки советует 21 января народный календарь

21 января по народному календарю наступил Емелин день или  Емельян зимний. Название этот день получил в память о преподобном епископе Емилиане Кизическом, жившем в IX веке, пишет сalend.ru.

Если накануне, на Ивана-бражника, «запивали» счастье девушек, которых против их воли выдавали замуж, то на Емелю наступал черед парней. Родительское решение о браке не всегда совпадало с желанием жениха, но считалось, что если «залить» супружество крепкими напитками, то скорее «стерпится — слюбится».

В этот день принято угощать кума с кумой. Считалось, что это приносит здоровье детям. Приходя к званому обеду, кум и кума приносили с собой подарок — брусок мыла и полотенце. При первом же купании ребенка его следовало мыть этим мылом и обтирать этим полотенцем, приговаривая: «С гуся вода, с моего дитятка худоба!»

Кроме того, существовал обычай рассказывать сказки, небылицы, интересные истории. Для этого вся семья вечером собиралась в доме. Отсюда и известная поговорка: «Мели, Емеля, твоя неделя!».

Емельян, как и Иван-бражник, носит прозвище Перезимник, что означает поворот зимы к весне и обещает скорую смену погоды.  В то же время Емельян — это и «накрути буран». Метель в этот день считалась обычным явлением, однако подмечали направление ветра. Если дует с юга — значит, лето будет богатым на грозы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Ростелеком» предлагает жителям Псковской области смотреть ТВ через Wink бесплатно
21 января 2019
«Ростелеком» предлагает жителям Псковской области смотреть ТВ через Wink бесплатно 1
Пенсионер из Куньинского района подарил пермскому музею ретро-автомобилей свой «Москвич»
21 января 2019
Пенсионер из Куньинского района подарил пермскому музею ретро-автомобилей свой «Москвич» 1
Псков впервые вошёл в рейтинг событийного потенциала российских городов
21 января 2019
Псков впервые вошёл в рейтинг событийного потенциала российских городов
Псковичка в составе сборной России вышла в финал хоккейного турнира «Mrs. HOCKEY INVITE»
20 января 2019
Псковичка в составе сборной России вышла в финал хоккейного турнира «Mrs. HOCKEY INVITE»
Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове
20 января 2019
Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове 12
До -17 похолодает в Псковской области 21 января
20 января 2019
До -17 похолодает в Псковской области 21 января
Вера Емельянова поздравила новгородцев с 75-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
20 января 2019
Вера Емельянова поздравила новгородцев с 75-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
«Хвостатый фест» пройдёт в Пскове 16 февраля
20 января 2019
«Хвостатый фест» пройдёт в Пскове 16 февраля

Идет загрузка...