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Общество

Международный день объятий празднуется 21 января

21 января во всем мире отмечается Международный день объятий, сообщает calend.ru. Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему миру.

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

Считается, что инициаторами праздника являются студенты. Именно в этот день парни и девушки заключали в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки. Именно они в последние годы проводят 21 января различные флешмобы, посвященные данному празднику. По своеобразной легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.

Есть еще один День объятий, который отмечается ежегодно 4 декабря, он ведет свою историю с 70-х годов XX века. Но январский более известен, а потому и отмечается более широко.

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