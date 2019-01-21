Вдвое снизить норму суточного потребления соли намерен Минздрав

09:18, 21 января 2019, ПАИ

В России планируется снизить норму суточного потребления соли в два раза — до 5 граммов. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на замглавы Минздрава Олега Салагая, соответствующий приказ будет опубликован в ближайшее время.

Инициатива вызвана рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По словам специалистов, если человек будет употреблять менее 5 граммов соли в сутки, это поможет снизить количество сердечно-сосудистых недугов и избежать 1,7 млн смертей.

Кроме того, в Минздраве напомнили, что с пищей можно есть только йодированную соль. Она восполняет дефицит йода в организме.