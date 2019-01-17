SEO-оптимизатор в Пскове зарабатывает в два раза меньше московского коллеги

09:57, 21 января 2019, ПАИ

В Пскове SEO-оптимизатор в среднем зарабатывает 45 тысяч рублей в месяц, сообщили Псковскому агентству информации в Superjob. Его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 82 тысячи рублей в месяц.

У представителя этой профессии в соседних с Псковом крупных городах зарплата достигает следующих показателей: Тверь – 51 тысяча рублей, Великий Новгород – 45 тысяч рублей, Смоленск – 45 тысяч рублей в месяц.

В обязанности SEO-оптимизатора входит проведение поискового и маркетингового аудита; составление семантическое ядра сайта; повышение ИЦ (индекс цитируемости); оптимизация сайта по ключевым запросам; продвижение сайт в поисковых системах; регистрация сайта в каталогах; проведение анализа запросов, аудитории и посещаемости сайта; осуществление мер по увеличению конверсии и целевого трафика; проведение исследования и анализ конкурентов и их баз; проведение мониторинга позиции веб-ресурса во всех поисковых системах; сбор статистики, формирование отчетов.

Для того чтобы стать SEO-оптимизатором, необходимы знания основ веб-дизайна и верстки сайтов; основ маркетинга, PR; владение стандартным программным обеспечением Microsoft; современным программным обеспечением; методами поисковой оптимизации; HTML; техническим английским языком.