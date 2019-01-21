Два человека отравились угарным газом на пожаре в Великих Луках

09:44, 21 января 2019, ПАИ

20 января в 11:50 в Великих Луках на улице Вокзальной в одноэтажном многоквартирном доме в одной из квартир выгорела комната. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области, в результате пожара пострадали 33-летний мужчина и 38-летняя женщина. Их доставили в больницу с диагнозом «отравление угарным газом». Причина возгорания устанавливается.

Сегодня, 21 января, в 3:23 в Великих Луках на проспекте Гагарина в многоквартирном жилом доме огонь повредил фронтон и стену прихожей в двухкомнатной квартире. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

19 января в 19:46 в деревне Большая Рудница Лющикской волости в Бежаницком районе сгорел жилой дом из-за короткого замыкания электропроводки. Сотрудники МЧС спасли два соседних дома.

В тот же день в 10:22 в деревне Зайцы Горайской волости в Островском районе сгорел жилой дом с верандой. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Огнеборцы спасли баню, хозяйственную постройку и трактор.

В 7:18 в садоводческом товариществе «Кебь» Карамышевской волости в Псковском районе изнутри выгорела хозяйственная постройка, огонь также повредил кровлю на площади 4 квадратных метра. Причина пожара – нарушение техники безопасности при устройстве печи. Спасена баня.

Также на минувших выходных были зарегистрированы три случая возгорания мусора. Так, 19 января в 22:55 в деревне Сысоево Палкинского района сгорел мусор на открытой территории, а в 16:00 в Порхове на проспекте Ленина загорелся пластиковый мусорный контейнер с отходами. 20 января в 23:43 в Красногородске на улице Велейской пожарные тушили горящие отходы на площади 3 квадратных метра. Причинами этих пожаров стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.