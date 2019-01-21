Богослужение в идрицком храме провел епископ Сергий

10:31, 21 января 2019, ПАИ

20 января, в дни продолжения праздника Крещения Господня, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в храме Тихвинской иконы Божией Матери в поселке Идрица Себежского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Ему сослужили благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора в Невеле протоиерей Петр Нетреба, секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев) и настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в поселке Идрица иерей Виталий Николаев. Диаконский чин возглавил иеродиакон Артемий (Слесарев).

Богослужение завершилось славлением богоявлению и крестителю Иоанну, по окончании которого епископ Сергий поздравил всех с праздником Крещения и обратился к собравшимся с архипастырским словом.

В завершении владыка Сергий поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал святительское благословение.