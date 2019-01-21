Очевидцев произошедшего 2 ноября 2018 года на улице Поземского в Пскове ДТП разыскивает полиция

11:43, 21 января 2019, ПАИ

Полиция разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего 2 ноября 2018 года в Пскове у дома 110 по улице Леона Поземского. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по региону, в этот день около 18:35 водитель ВАЗ-21150 сбил женщину, переходившую дорогу.

В результате дорожно-транспортного происшествия горожанка получила травмы.

Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу: Псков, улица Инженерная, дом №4а, кабинет №309 или позвонить по телефону 59-63-58.