«Псковэнерго» перешло в штатный режим работы

10:24, 21 января 2019, ПАИ

Сегодня, 21 января, в 9:00 филиал «ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» перешел в штатный режим работы. Режим повышенной готовности действовал на предприятии с 14 января в связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

Специалисты всех четырех производственных отделений «Псковэнерго» находились на круглосуточном дежурстве. В сложных погодных условиях – обильных осадках в виде мокрого снега и дождя и неоднократных переходах «через ноль» энергетики совершали внеплановые обходы линий электропередачи, осмотр энергоустановок, обивали снег с проводов ЛЭП и деревьев, угрожающих падением из-за границ просек, выполняли текущие заявки потребителей. Благодаря принятым мерам электросетевая компания не допустила отключений системообразующих линий в регионе.

На предприятии в круглосуточном режиме работал оперативный штаб под руководством директора Константина Михайлова. Для минимизации последствий прохождения снежного циклона специалисты «Псковэнерго» оперативно взаимодействовали с Главным управлением МЧС по Псковской области, органами региональной власти и местного самоуправления, а также дорожными службами, которые помогали расчищать подъездные пути к объектам жизнеобеспечения.