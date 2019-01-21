0
12:05
«Ростелеком» предлагает жителям Псковской области смотреть ТВ через Wink бесплатно
12:01
Пенсионер из Куньинского района подарил пермскому музею ретро-автомобилей свой «Москвич»
10:15
Псков впервые вошёл в рейтинг событийного потенциала российских городов
21:12
Псковичка в составе сборной России вышла в финал хоккейного турнира «Mrs. HOCKEY INVITE»
16:45
Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове
14:22
До -17 похолодает в Псковской области 21 января
13:46
Вера Емельянова поздравила новгородцев с 75-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Еще новости
Общество

«Псковэнерго» перешло в штатный режим работы

Сегодня, 21 января, в 9:00 филиал «ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» перешел в штатный режим работы. Режим повышенной готовности  действовал на предприятии  с 14 января в связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

Специалисты всех четырех производственных отделений «Псковэнерго» находились на круглосуточном дежурстве. В сложных погодных условиях – обильных осадках в виде мокрого снега и дождя и неоднократных переходах «через ноль» энергетики совершали внеплановые обходы линий электропередачи, осмотр энергоустановок, обивали снег с проводов ЛЭП и деревьев, угрожающих падением из-за границ просек, выполняли текущие заявки потребителей. Благодаря принятым мерам электросетевая компания не допустила отключений системообразующих линий в регионе.

На предприятии в круглосуточном режиме работал оперативный штаб под руководством директора Константина Михайлова. Для минимизации последствий прохождения снежного циклона специалисты «Псковэнерго» оперативно взаимодействовали с Главным управлением МЧС по Псковской области, органами региональной власти и местного самоуправления, а также дорожными службами, которые помогали расчищать подъездные пути к объектам жизнеобеспечения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Ростелеком» предлагает жителям Псковской области смотреть ТВ через Wink бесплатно
21 января 2019
«Ростелеком» предлагает жителям Псковской области смотреть ТВ через Wink бесплатно 1
Пенсионер из Куньинского района подарил пермскому музею ретро-автомобилей свой «Москвич»
21 января 2019
Пенсионер из Куньинского района подарил пермскому музею ретро-автомобилей свой «Москвич» 1
Псков впервые вошёл в рейтинг событийного потенциала российских городов
21 января 2019
Псков впервые вошёл в рейтинг событийного потенциала российских городов
Псковичка в составе сборной России вышла в финал хоккейного турнира «Mrs. HOCKEY INVITE»
20 января 2019
Псковичка в составе сборной России вышла в финал хоккейного турнира «Mrs. HOCKEY INVITE»
Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове
20 января 2019
Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове 12
До -17 похолодает в Псковской области 21 января
20 января 2019
До -17 похолодает в Псковской области 21 января
Вера Емельянова поздравила новгородцев с 75-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
20 января 2019
Вера Емельянова поздравила новгородцев с 75-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
«Хвостатый фест» пройдёт в Пскове 16 февраля
20 января 2019
«Хвостатый фест» пройдёт в Пскове 16 февраля

Идет загрузка...