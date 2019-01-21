Алексей Блохин выиграл первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью в абсолютном зачёте

13:20, 21 января 2019, ПАИ

В абсолютном зачёте победителем первого этапа чемпионата Псковской области по автомногоборью ледовый спринт-слалом «Печоры – 2019» победителем стал Алексей Блохин (Псков). Второе место занял Вадим Волков (Санкт-Петербург), третье — Денис Гаврилов (Загорицы, Псковский район). Аналогичным образом распределились места и в зачёте полноприводных автомобилей - «4WD», сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области.

В зачетной группе легковых автомобилей с приводом на переднюю ось - «2WD» первое место занял Андрей Герасенков, второе — Нина Добрецова, третье — Вадим Волков. Все трое – представители Санкт-Петербурга.

В классе легковых автомобилей с приводом на заднюю ось - «2WD - » лучшим стал Павел Захарченко, вторую строчку занял Руслан Русинов, третью — Андрей Морозов. Все – псковичи.

В классе «Волга» первое место у Владимира Гончаренко (Псков), второе — у Ивана Мехоношина (деревня Максимково), третье — у Олега Фёдорова (Псков).

В зачёте первенства Псковской области первый и второй результат показал выступавший на двух автомобилях Вадим Волков, третьим стал Семён Бачурин (Санкт-Петербург).

По итогам соревнований в командном зачёте первое место, набрав 235 очков, заняла сборная ДЮАС «Пилот» (Санкт-Петербург), второе место досталось «ВОА-СПб» с 209 очками, третье — у команды «Скобари» с 124 очками.

Напомним, что соревнования прошли 19 января на картодроме «Печорский». В них участвовали 36 пилотов из Пскова, Санкт-Петербурга, Пушкинских Гор и Великих Лук.