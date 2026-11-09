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Спорт

Уроженец Струг Красных Егор Гусак получил нейтральный статус FIS

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус ряду российских спортсменов, в числе которых уроженец посёлка Струги Красные Псковской области Егор Гусак. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

Нейтральные статусы также получили Евгения Крупицкая, Денис Спицов, Александр Бакуров, Елизавета Еремеева, Ирина Митрошина, Данил Нелипа, Дмитрий Плосконосов, Арсений Поздеев, Анастасия Прокофьева и Тимур Шакирзянов. Егор Гусак на внутренних стартах представляет Ленинградскую область.

В этом году он занял пятое место в мужской эстафете и девятое место в смешанной эстафете на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Статус позволяет российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под эгидой FIS в предстоящем сезоне.

Напомним, ранее нейтральный статус получил другой уроженец Струг Красных Глеб Беляев.

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