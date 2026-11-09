Псковичи завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по зимнему плаванию

22:48, 09 ноября 2026, ПАИ

Спортсмены Псковской области завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по зимнему плаванию «Ледостав». Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Состязания, включённые в единый календарный план России и международный календарь IISA, прошли на Гребном канале в Санкт‑Петербурге. Турнир также стал отборочным этапом на чемпионат мира 2027 года в Румынии. В соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов – сборные команды из десяти субъектов РФ.

Псковскую область представили четверо пловцов – все они выполнили квалификационные нормативы. Виктор Иванов завоевал серебро на дистанции 200 метров брассом (категория С2) и бронзу на 50 метрах брассом (С2). Александр Малиновский стал бронзовым призёром на дистанции 50 метров вольным стилем (D). Артур Мордовцев занял четвёртое место на 200 метрах вольным стилем (S, абсолют), Марк Мордовцев – четвёртое место на 100 метрах брассом (S, абсолют).

Михаил Ведерников поздравил спортсменов с достижениями.