Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по зимнему плаванию

Спортсмены Псковской области завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по зимнему плаванию «Ледостав». Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Фото из канала Михаила Ведерникова в MAX

Состязания, включённые в единый календарный план России и международный календарь IISA, прошли на Гребном канале в Санкт‑Петербурге. Турнир также стал отборочным этапом на чемпионат мира 2027 года в Румынии. В соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов – сборные команды из десяти субъектов РФ.

Псковскую область представили четверо пловцов – все они выполнили квалификационные нормативы. Виктор Иванов завоевал серебро на дистанции 200 метров брассом (категория С2) и бронзу на 50 метрах брассом (С2). Александр Малиновский стал бронзовым призёром на дистанции 50 метров вольным стилем (D). Артур Мордовцев занял четвёртое место на 200 метрах вольным стилем (S, абсолют), Марк Мордовцев – четвёртое место на 100 метрах брассом (S, абсолют).

Михаил Ведерников поздравил спортсменов с достижениями.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

09 ноября 2026

Псковичи завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по зимнему плаванию
09 ноября 2026

Уроженец Струг Красных Егор Гусак получил нейтральный статус FIS
09 ноября 2026

Георгий Пономарёв объяснил, что поможет привлечь людей к массовому спорту
09 ноября 2026

ФК «Псков» не вышел из группы финального этапа Третьей лиги
09 ноября 2026

«Луки-Энергия-2» разгромно проиграла «Бомику» в групповом этапе финала Третьей лиги
09 ноября 2026

Гендиректор «Луки-Энергии» ответил на слухи о задержке зарплат в клубе
09 ноября 2026

Генеральный директор «Луки-Энергии» надеется, что Сальников продолжит работу с клубом
09 ноября 2026

Великолукский лучник Илья Силаев выиграл Гран-при Черногории

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...