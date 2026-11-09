Георгий Пономарёв объяснил, что поможет привлечь людей к массовому спорту

15:43, 09 ноября 2026, ПАИ

Для развития массового спорта важно сделать занятия физкультурой доступными рядом с домом. В каждом дворе должны быть турники, хоккейные или футбольные площадки. По мнению руководителя сети фитнес-клубов «С-Фитнес» Георгия Пономарёва, это может иметь даже большее значение, чем строительство крупных спортивных объектов. Об этом предприниматель рассказал в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«У человека должен быть простой и лёгкий доступ к занятиям. Плюс должны быть энтузиасты, которые своим примером заразят и замотивируют людей заниматься», – отметил Георгий Пономарёв.

Он добавил, что многие хотят сразу видеть результат, но не все готовы регулярно заниматься и прилагать усилия. Поэтому важно, чтобы рядом были люди, способные увлечь спортом.