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Общество

Школа «Наследие» открылась в Пскове

На базе ГАУК ПО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» стартовал проект «Школа «Наследие». Как сообщил Псковскому агентству информации директор учреждения Алексей Калиненко, открытый лекторий направлен на профориентацию учащихся школ и средних учебных заведений Пскова.

Алексей Калиненко отметил, что сегодня профессия реставратора не очень популярна, так как «все хотят быть менеджерами и юристами». «Мы стараемся убедить, что есть прелести и в других профессиях, в частности, в нашей. Для этого разработана специальная учебная программа, в рамках которой мы даем основные понятия и показываем преимущества профессии реставратора», - пояснил он.

Обучение в «Школе «Наследие» - бесплатное. Целью лектория является профессиональная ориентация обучающихся города Пскова на специальности, связанные с организацией, управлением, производством и исследованиями в сфере сохранения объектов культурного наследия Псковской области.

По итогам лектория обучающимся, проявившим свои способности и прошедшим заключительное собеседование, будет предоставлена возможность прохождения целевого обучения в высших учебных заведениях обозначенной профессиональной направленности.

Продолжительность курса лекций: 10 занятий – 15 часов, они проходят в период с 15 января по 21 мая. Следующая лекция по теме «Объекты культурного наследия Псковской области» состоится 29 января в зале совещаний Комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия на улице Конной, 2.

Дополнительную информацию о лектории можно получить по телефону 8 (8112) 72-35-38 (Научно-производственный центр по охране памятников). Регистрация участников лектория производится по электронной почте: pskov-npc@yandex.ru  или shkolanasledie@yandex.ru.

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