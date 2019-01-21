Подлинную историю фрекен Бок покажут 12 февраля на сцене Псковского драмтеатра

11:29, 21 января 2019, ПАИ

12 февраля в 19:00 на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в рамках XXVI Пушкинского фестиваля творческое объединение Granart (Нижний Новгород) представит спектакль «Подлинная история фрекен Хильдур Бок». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«По сюжету, ровесница XX века, старая фрекен Хильдур Бок дает интервью в телевизионной студии, которой руководит Сванте Свантессон, тот самый Малыш из сказки Астрид Линдгрен. Фрекен Бок, комическая «домомучительница», неожиданно предстает яркой и трагической фигурой. Работа в доме Свантессонов и встреча с Малышом и Карлсоном – лишь эпизод в ее жизни, в которой, как океан в капле, отразились судьбы миллионов таких же обычных людей, их семейные истории, переплетенные с большой и страшной историей XX века», - отметили в ТКД.

В пресс-службе подчеркнули, что Олег Михайлов – один из ведущих современных русскоязычных драматургов, автор таких репертуарных пьес, как «Красная комната», «Клятвенные девы», «Телеграмма» и десятков других. Спектакль, впервые сыгранный в мае 2016 года, вошел в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль удостоен гран-при международного фестиваля моноспектаклей Albamono в Корче (Албания, 2016), приза «За лучшую женскую роль» и «За лучшую постановку» на фестивале «Премьеры сезона» в 2017 году в Нижнем Новгороде. Спектакль также получил гран-при VII Международного фестиваля камерных и моноспектаклей в Орле в 2017 году, участвовал в международном фестивале моноспектаклей SOLO в Москве и фестивале «Арт-окраина» в Санкт-Петербурге. В 2018 году постановка была удостоена главной награды на фестивале «Монофест» в Перми.

Режиссер: Александр Ряписов. Художник: Полина Гришина. Хореограф: Мария Лутошкина. В роли фрекен Бок – Наталья Кузнецова. Продолжительность спектакля 1 час 10 минут без антракта.

Билеты можно приобрести онлайн, а также в кассе театра. Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет.