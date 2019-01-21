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Общество

Получать электричество из мусора научились в России

Российские ученые из института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) создали прототип прибора, способного преобразовывать отходы в электричество. Работу биотопливного элемента будут обеспечивать помещенные в него бактерии, сообщает газета «Известия».

Главный научный сотрудник центра компетенций национальной технологической инициативы ИПХФ РАН Екатерина Золотухина рассказала, что изобретение планируют применять для переработки мусора на МКС. В настоящее время такие отходы возвращают на Землю или сбрасывают в космос. Полученную при утилизации электроэнергию можно будет использовать для питания различных устройств корабля.

По словам экспертов, в настоящее время на подобные технологии есть спрос и на Земле. Однако исследователям предстоит решить проблему низкой живучести бактерий.

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