Более 150 кг продуктов собрали опочане в рамках акции ​«Корзина доброты»

22:19, 25 апреля 2024, ПАИ

В рамках акции «Корзина доброты» в одном из сетевых магазинов Опочки добровольцы собрали более 150 килограммов продуктов. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Акция в Опочке проводится уже третий год, в основном весной и осенью. Этот проект помогает обеспечить едой семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, пенсионеров и инвалидов, а также приюты для бездомных животных.

Макароны, крупы, сахар и подсолнечное масло соберут в продуктовые наборы и раздадут их нуждающимся семьям. Печенье, сладости и консервы отправят нашим бойцам в зону СВО. Скоропортящиеся же продукты, которые были собраны в те дни, мясные и хлебные изделия были доставлены пенсионерам в тот же день», – пишет газета.