ПсковГУ станет одной из площадок проведения акции «Диктант Победы»

23:03, 25 апреля 2024, ПАИ

Псковский государственный университет станет одной из площадок проведения акции «Диктант Победы». Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Мероприятие состоится 26 апреля в 10:00 в аудитории № 304 главного корпуса по адресу улица Ленина, 2.

Для участия сторонних организаций в «Диктанте Победы» на площадке университета необходимо прислать списки участников на электронную почту human@pskgu.ru не позднее 13:00 25 апреля, сообщили организаторы.

Партия «Единая Россия» проводит «Диктант Победы» уже в шестой раз. В этом году участников ожидают задания, посвящённые 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

В прошлом году в Псковской области «Диктант Победы» написали на 69 площадках более 2,5 тысячи человек. Основной площадкой в этом году в регионе станет Псковский государственный университет, где предполагается участие депутатов различных уровней и лидеров общественного мнения. А Великолукская государственная академия физической культуры и спорта будет центральной площадкой проведения акции в Великих Луках.