Региональный добровольческий форум «ПРО-защита» состоялся в Пскове

19:50, 25 апреля 2024, ПАИ

Региональный добровольческий форум «ПРО-защита», который проходит в рамках международного конкурса социальных проектов в сфере здоровьесбережения «Общее дело-ПРО. Проекты. Развитие. Общество», прошёл в Пскове сегодня, 25 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Участие в мероприятии приняли ученики 7–10-х классов – в общей сложности порядка 150 человек со всех районов области, которые прошли отборочный этап.

Свои проекты ребята защищали в пяти разных номинациях. Подготовленные школьниками презентации заслушали представители «Движения первых», «Навигаторов детства», Всероссийского общества «Знание», а также руководитель департамента добровольчества Общероссийской общественной организации «Общее дело» Елена Рябовичева.

Мероприятие прошло при поддержке АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и проектного офиса «Команда 2018».

Этот конкурс – флагманский проект общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело», которая уже на протяжении 11 лет профессионально создаёт и реализует профилактические программы. В рамках конкурса разрабатываются проекты, направленные на решение острых социальных проблем, связанных с употреблением табака, алкоголя, других наркотических изделий в подростковой и молодёжной среде. Также темой проектов стало безопасное поведение в сети Интернет.

От Псковской области в конкурсе приняли участие 25 команд, до финала дошли 16 из них. В течение года подростки обучались, участвовали в мастер-классах, проводили исследование и анкетирование, интерактивные занятия, спортивные соревнования и конкурсы.

30 апреля прошедших отбор ждёт защита на всероссийском уровне, а в мае четыре команды примут участие в общероссийском слёте в Москве, отметили организаторы.