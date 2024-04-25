Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Региональный добровольческий форум «ПРО-защита» состоялся в Пскове

Региональный добровольческий форум «ПРО-защита», который проходит в рамках международного конкурса социальных проектов в сфере здоровьесбережения «Общее дело-ПРО. Проекты. Развитие. Общество», прошёл в Пскове сегодня, 25 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Региональный добровольческий форум «ПРО-защита» состоялся в Пскове. Фото здесь и далее предоставлены организаторами

Участие в мероприятии приняли ученики 7–10-х классов – в общей сложности порядка 150 человек со всех районов области, которые прошли отборочный этап.

Свои проекты ребята защищали в пяти разных номинациях. Подготовленные школьниками презентации заслушали представители «Движения первых», «Навигаторов детства», Всероссийского общества «Знание», а также руководитель департамента добровольчества Общероссийской общественной организации «Общее дело» Елена Рябовичева.

Мероприятие прошло при поддержке АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и проектного офиса «Команда 2018».

Этот конкурс – флагманский проект общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело», которая уже на протяжении 11 лет профессионально создаёт и реализует профилактические программы. В рамках конкурса разрабатываются проекты, направленные на решение острых социальных проблем, связанных с употреблением табака, алкоголя, других наркотических изделий в подростковой и молодёжной среде. Также темой проектов стало безопасное поведение в сети Интернет.

От Псковской области в конкурсе приняли участие 25 команд, до финала дошли 16 из них. В течение года подростки обучались, участвовали в мастер-классах, проводили исследование и анкетирование, интерактивные занятия, спортивные соревнования и конкурсы.

30 апреля прошедших отбор ждёт защита на всероссийском уровне, а в мае четыре команды примут участие в общероссийском слёте в Москве, отметили организаторы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 апреля 2024

Региональный добровольческий форум «ПРО-защита» состоялся в Пскове
25 апреля 2024

Акция «Фронтовая весточка» прошла в Красногородске
25 апреля 2024

Всероссийский день эколят состоялся в псковских школах
25 апреля 2024

Более 70 человек обратились в медорганизации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю
25 апреля 2024

Избраны ещё семь членов нового созыва Общественной палаты Псковской области
25 апреля 2024

Делегация из Псковской области принимает участие во всероссийской конференции по вопросам медицины катастроф
25 апреля 2024

В двух деревнях Псковского района временно не будет света 27 апреля
25 апреля 2024

Писатель Виктор Лунин поделился мнением о Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...