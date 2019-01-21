За неверное указание Крыма на картах будут штрафовать в России

22:18, 21 января 2019, ПАИ

В России введут ответственность за неверное указание на картах территории страны, в том числе Крыма, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сенатора от республики, члена комитета по международным делам Совфеда Сергея Цекова.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшие три месяца. Также решается вопрос о том, как закрепить в законе понятие изображения карты России и определить порядок ее применения.

В настоящее время в РФ отсутствует наказание за некорректное отображение государственных границ. Однако за неправильное название географических объектов с нарушителя могут взыскать до 3 тысяч рублей.

Штрафы за неправильное изображение территории страны существуют и за рубежом. В частности, в Индии за неточности на карте законом предусмотрено уголовное наказание сроком до семи лет. А в Китае за ошибку при указании принадлежности тех или иных островов установлен штраф в 200 тысяч юаней.