Три проекта из Псковской области победили во всероссийском конкурсе Минстроя РФ

23:29, 10 августа 2026, ПАИ

Сразу три проекта представителей Псковской области стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX

















В 2027–2028 годах на благоустройство этих территорий из федерального бюджета будет выделено 282 миллиона рублей.

На реализацию проекта «Сердце окольного города» в Пскове направят 112,8 миллиона рублей, «Семейный гарнизон» в Острове получит 96,7 миллиона рублей, а на «Шелонский причал» в Порхове выделят 72,5 млн рублей. В результате в этих городах появятся современные благоустроенные пространства для отдыха.

Конкурс проводится Минстроем России в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Это значит, что совсем скоро в Пскове, Острове и Порхове появятся современные благоустроенные пространства для отдыха. Спасибо командам, подготовившим проекты! Это наша общая победа!» – подытожил глава региона.

Ранее сообщалось, что реализацию президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», благоустройство территорий и модернизацию ЖКХ обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.