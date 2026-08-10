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Общество

Три проекта из Псковской области победили во всероссийском конкурсе Минстроя РФ

Сразу три проекта представителей Псковской области стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

  • Проекты-победители
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • Проекты-победители
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • Проекты-победители
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • Проекты-победители
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • Проекты-победители
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • Проекты-победители
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • Проекты-победители
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • Проекты-победители
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • Проекты-победители
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX

В 2027–2028 годах на благоустройство этих территорий из федерального бюджета будет выделено 282 миллиона рублей.

На реализацию проекта «Сердце окольного города» в Пскове направят 112,8 миллиона рублей, «Семейный гарнизон» в Острове получит 96,7 миллиона рублей, а на «Шелонский причал» в Порхове выделят 72,5 млн рублей. В результате в этих городах появятся современные благоустроенные пространства для отдыха.

Конкурс проводится Минстроем России в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Это значит, что совсем скоро в Пскове, Острове и Порхове появятся современные благоустроенные пространства для отдыха. Спасибо командам, подготовившим проекты! Это наша общая победа!» – подытожил глава региона.

Ранее сообщалось, что реализацию президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», благоустройство территорий и модернизацию ЖКХ обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

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