Туман – к хорошему урожаю: Калинник наступил по народному календарю

07:37, 11 августа 2026, ПАИ

Память одного из святых мучеников – Каллиника Киликийского, жившего в III–IV веках, чтят православные сегодня, 11 августа. Об этом пишет портал calend.ru.

К этому времени поспевала калина. Это растение русские люди считали символом чистой и непорочной красоты, а горький вкус ягод символизировал горькую судьбу девушки, отданной замуж без любви. Из ягоды крестьянки обычно варили кисели и компоты, а также толкли её с мёдом.

Калинниками на Руси называли пироги с калиной, а ещё – утренние морозы. Они уже случались в это время и губительно действовали на хлеба, особенно в северных губерниях. Морок же или туман в этот день предвещал хороший урожай ячменя и овса. А вот если спелый овёс вновь зеленел, это означало, что скорая осень будет ненастной.