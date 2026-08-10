Новую въездную стелу смонтировали в Пушкинских Горах

22:48, 10 августа 2026, ПАИ

Новая въездная стела «Пушкинские Горы» расположилась на повороте на улице Аэродромной, сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы видим, что это общественное пространство уже становится точкой притяжения для пушкиногорцев и наших гостей: люди подъезжают, фотографируются. А вечернее и ночное время, когда включается подсветка, – это особая эстетика!» – отметила Оксана Филиппова.

В качестве основного материала в проекте используется бетон под натуральный валун. Такое решение продолжает традицию размещения навигационных камней, заложенную С. С. Гейченко. Задумки, положенные в основу творческого проекта, осуществлены подрядчиком из Ростовской области.

Также сегодня на прилегающей территории прошёл субботник: сотрудники администрации округа совместно с представителями трудовых коллективов районных филиалов Росгвардии, Россетей, Псковавтодора и комбината коммунальных услуг провели покос травы, расчистку территории от поросли и кустарника, убрали мусор.