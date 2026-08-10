18 образовательных учреждений Псковской области планируется обновить в 2027 году

23:55, 10 августа 2026, ПАИ

В следующем году планируется обновить 18 образовательных учреждений Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Ремонт десяти учреждений в этом году ведётся в рамках президентских нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Семья». На обновление шести школ, трёх детских садов и одного учреждения СПО выделено почти 430 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ход капитального ремонта школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил на рабочей встрече с министром образования Александром Сорокиным.