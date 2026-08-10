В Пскове благоустроят девять дворов по проектам ТОС

23:16, 10 августа 2026, ПАИ

В Пскове благоустроят девять дворов по проектам территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Ключевой принцип этих проектов – инициатива и потребность самих жителей в преобразованиях, сообщил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Псковской области Алексей Севастьянов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, жители лучше всех знают, что во дворе требует внимания и что нужно сделать в первую очередь. Хороший результат – это не просто новый асфальт или отремонтированная дорожка, а удобство людей, которые здесь живут.

В каждом из девяти дворов в центре Пскова и Любятово выполнят свой набор работ – от ремонта проездов и дорожек до обновления парковок и замены люков, отметил депутат.

Какие заявки чаще всего составляют ТОС в Пскове, ранее рассказал глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).