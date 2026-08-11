Дожди и до 23 градусов тепла прогнозируют в Псковской области сегодня

07:03, 11 августа 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области сегодня, 11 августа. В регионе пройдут кратковременные дожди, днём местами возможна гроза, сообщили ПАИ в региональном управлении МЧС России.

Будет дуть западный ветер, днём столбики термометров покажут от +18 до +23 градусов. Атмосферное давление низкое.

Ранее сообщалось, что эта неделя на Северо-Западе России стартует с умеренно тёплой погоды, которая сменится похолоданием.