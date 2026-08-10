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Общество

Регистрация на конференцию «Партизанский край» стартовала в Псковской области

Началась регистрация на историко‑краеведческую конференцию «Партизанский край», которая пройдёт 18 сентября и будет посвящена 85‑летию образования партизанского края и Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Афиша предоставлена библиотекой имени В. Я. Курбатова

Заявки на участие принимаются до 31 августа. На конференцию приглашаются историки, краеведы, библиотекари, работники федеральных и региональных музеев Псковской области, представители поисковых объединений, студенты и представители общественных организаций. В числе приоритетных тем история партизанского края, материалы архивов, отражение темы партизанского края в семейной и народной памяти, а также вопросы сохранения исторической памяти.

Необходима регистрация у организаторов.

Ранее сообщалось, что международная молодёжная «Вахта Памяти» «Невельский фронт – 2026. Единство. Память. Победа!» завершилась в деревне Турки-Перевоз Невельского района. В последний день работы поисковиков состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 46 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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