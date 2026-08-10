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Общество

Более семи тысяч вакансий открыто на рынке труда в Псковской области

На текущий момент на рынке труда Псковской области открыто более 7,6 тысячи вакансий. Выраженную потребность в работниках испытывают на складах, в транспортной отрасли, в образовании и на производстве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного центра занятости населения.

Фото: ПАИ

Сферы, лидирующие по числу вакансий, – пищевая промышленность (1 558 рабочих мест), обрабатывающее производство (714), здравоохранение (674). В список самых востребованных на региональном рынке труда профессий вошли подсобный рабочий (1059), грузчик (684), водитель автомобиля (218), учитель (175), сварщик (124).

Отметим, что в регионе также наблюдается нехватка швей, слесарей, монтажников, электромонтёров, трактористов и других специалистов.

Как отметили в службе занятости, Псковская область активно участвует в нацпроекте «Кадры», предлагая программы бесплатного переобучения и поддержки соискателей. При поиске работы можно обратиться за помощью к карьерным консультантам в центр занятости. Алгоритм действий соискателя и карьерного консультанта расписан по шагам.

Первый этап – обращение гражданина непосредственно в центр занятости или онлайн с помощью портала «Работа России». Если у соискателя нет резюме или оно нуждается в улучшении, специалист предлагает сервис «Моё резюме», даёт рекомендации по оформлению, расширению функционала, описанию достижений и помогает разместить резюме на сайте «Работа России».

На следующем этапе карьерный консультант проводит мониторинг и аналитику заработных плат, востребованности специалистов в различных отраслях, ищет интересные предложения на рынке труда.

При выборе гражданином наиболее подходящего варианта из предложенного перечня вакансий специалист направляет резюме на выбранные предприятия, согласовывает время и дату проведения собеседования, а также прорабатывает возникающие при прохождении собеседования сложности, формирует навык успешного прохождения интервью и предлагает сервис «Моё собеседование».

«При положительном прохождении собеседования консультант сопровождает гражданина на различных этапах трудоустройства в новой организации, в том числе и во время испытательного срока. Таким образом выстраивается долгосрочное партнёрство, за которым стоит не просто консультация, а реальная помощь в построении устойчивого профессионального пути», – отметили специалисты.

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