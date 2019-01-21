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Общество

Пенсионер из Куньинского района подарил пермскому музею ретро-автомобилей свой «Москвич»

Пенсионер из посёлка Наумово Куньинского района подарил пермскому музею ретро-автомобилей свой «Москвич-412» 1975 года, сообщается в официальной группе учреждения «ВКонтакте». Мужчина сам вышел на связь с руководством, чтобы договориться о передаче автомобиля.

Фото из группы музея "Ретро-Гараж" "ВКонтакте"

Руководитель музея «Ретро-Гараж» Александр Черепанов отметил, что пенсионер заинтересовался ретро-музеем, когда увидел о нем сюжет в одной из передач по центральному каналу, тогда ему и пришла идея о таком подарке.

«Он нашел наши контакты и предложил свое транспортное средство. С музея требовалась лишь бережная транспортировка, — уточняется в группе. -  Тогда это было практически не реально, у музея были большие проблемы с переездом. Но где-то спустя год, основатель и директор музея Александр Черепанов со своим товарищем возвращались с эстонских гонок и заночевали на окраине Великих Лук. Утром Александр вспомнил историю с псковским «Москвичем» и глядя на карту обнаружил, что ночевали они в паре километров от Наумово. Созвонились, заехали, познакомились с дедушкой и буквально влюбились в машину. Дальше было дело техники перевезти ее в Пермь. Теперь этот «Москвич-412» 1975 года выпуска, с родными номерами, пробегом в 92 тыс. км, всем комплектом технической и финансовой документации, типа накладной из РАЙПО, является украшением музея».

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