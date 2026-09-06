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Общество

Водителям напомнили о перечне обязательных документов и о штрафах за их отсутствие

Инспектор Госавтоинспекции вправе вынести административный штраф или предупреждение при отсутствии у водителя необходимых документов, сообщается в группе проекта «Объясняем. Псковская область» в соцсетях.

Иллюстрация из группы проекта «Объясняем. Псковская область»

Перечень бумаг, которые водитель обязан возить с собой, закреплён в правилах дорожного движения. В этот перечень входят водительское удостоверение соответствующей категории, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и полис ОСАГО. Последний можно предъявлять как на бумажном носителе, так и в электронном виде – на экране мобильного устройства.

Доверенность на управление автомобилем возить с собой не нужно, однако если страховка предусматривает ограниченный круг лиц, водитель обязан быть в него вписан. Без этого управление транспортным средством незаконно.

Штрафные санкции за отсутствие документов дифференцированы. Если водитель забыл права или полис ОСАГО, инспектор может ограничиться предупреждением либо назначить штраф 500 рублей. Аналогичное наказание грозит за отсутствие СТС, но в этом случае автомобиль могут задержать и поместить на спецстоянку. При полностью не оформленном полисе ОСАГО штраф составляет 800 рублей, а за повторное нарушение – уже 3–5 тыс. рублей.

С 1 января 2026 года в России изменился порядок действий с водительскими удостоверениями: автоматическое продление их срока действия больше не производится, по окончании срока права необходимо заменить. За управление автомобилем с просроченными правами предусмотрен штраф 5–15 тысяч рублей, также возможно задержание транспортного средства.

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